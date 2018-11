Langrennsopninga på Beitostølen sikra

sport

Det er sjuande år arrangørane på Beitostølen har lagra snø over sommaren, og aldri har snøhaugen dei starta med vore større, melder Norges Skiforbund på nettstaden sin. Denne veka er 30.000 kubikkmeter snø køyrt ut i løypenettet.

– Vi har jobba på spreng heile veka, og i ettermiddag gler vi oss over opning av løypenettet. Vi har vore heldige med kulde og tele i bakken i veka før, og vi har gjort mykje grunnarbeid i sommar, seier arrangementsansvarleg Erik Østli.

– Vi er glad for å sjå at snøprosjektet på Beitostølen fungerer skikkeleg. Det er viktig for å sikre opningsrennet, og vi slepp å bruke energi på om vi får gode forhold eller ikkje, seier arrangementssjef Terje Lund i skiforbundet.

To veker før opningshelga 16.–18. november er ei fullverdig løype på 5 kilometer med 6–9 meter bredde, stadion, standplass og strafferunde i tillegg til oppvarmingsspor alle klar til bruk.

Juniorverdsmeister Jon Rolf Skamo Hope (20) var førstemann ut i løypene torsdag.

– Når gutane på Beitostølen seier at løypene er klare 1. november klokka 16 så er dei det. Her kunne dei ha arrangert skirenn allereie i helga, seier han.

(©NPK)