City-stjerne ute i opptil seks veker

Fredag opplyser klubben i ei pressemelding at De Bruyne blei undersøkt fredag og at skaden ikkje treng noko kirurgisk inngrep, men at han truleg er ute i fem-seks veker.

Det var den britiske storavisa Daily Telegraph som tidlegare fredag melde at dei medisinske undersøkingane av skaden belgiaren fekk i ligacupkampen mot Fulham var nedslåande.

De Bruyne, som akkurat er tilbake etter eit langvarig skadeopphald, halta av banen i sluttminutta med det som såg ut til å vere ein ny kneskade. Han fekk smellen da Fulham-forsvarer Timothy Fosu-Mensah landa oppå han etter ein duell.

– Han blir sjekka av legane no. Eg veit ennå ikkje om det er ingenting eller noko alvorleg, sa manager Pep Guardiola etter kampen.

Den engelske Premier League-leiaren må klare seg utan ein av dei aller største stjernene sine i mange veker framover.

Det betyr blant anna at De Bruyne går glipp av det kommande stormøtet med Manchester United.

