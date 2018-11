United ser på eigne sikkerheitsrutinar etter leikepistol-funn

sport

Det var i samband med meisterligakampen mot Juventus i førre månad at ein tilskodar storma bana på Old Trafford. Vedkommande vart raskt tatt hand om av vakter.

Då sekken til tilskodaren i etterkant vart undersøkt, vart det funne to leikepistolar. Det har fått alarmklokkene til å ringe i Manchester.

No opplyser United-leiinga at sikkerheita til tilskodarane har høgste prioritet. Derfor har ein sett i gang ei intern utgreiing for å stramme inn på sikkerheitsarbeidet.

– Det å ta med seg ein leikepistol av plast inn på arenaen er openbert ei ekstremt uansvarleg handling, seier ein talsmann for klubben.

– Heldigvis førte ikkje handlingane til banestormaren mot Juventus til at nokon vart skadd, legg vedkommande til.

Frå United-hald blir det bekrefta at dei «allereie strenge sikkerheitsrutinane» skal gåast gjennom i samarbeid med eksterne ekspertar.

(©NPK)