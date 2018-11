Heftig helg for norsk toppjockey i Breeders' Cup i USA

sport

Buick rir for Godolphin-stallen, den største hesteeigaren i verda, og reid fredag inn unghesten Line of Duty til siger, som einaste europeiske vinnar for dagen. Han måtte likevel vente ei stund før han kunne konkludere med at han hadde vunne, sidan resultatet blei prøvd overprøvd etter at det blei lagt inn protest med skuldingar om at hesten hans hadde vore borti ein av de andre hestane, Uncle Benny, rett før målgang.

– Eg tenkte at det var ein 50–50 moglegheit for at det var tilfellet, innrømde Buick. Han sa etterpå at han aldri har vore så spent før ei avgjerd som han var mens han venta på å få vite at sigeren var hans.

Fredagen var teppehever for dei verkeleg store løpa laurdag, der Buick var storfavoritt til å vinne 2 millionar dollar – nesten 17 millionar kroner – på løpet der han tok del med unghoppa Wild Illusion.

Han låg også an til å vinne, kom seg i posisjon og suste fram i tet. Men så seglde jockey John Velazquez opp på sidan av Buick med SisterCharlie og snappet sigeren frå ham.

I sin 12-år lange karriere har 30-åringen frå Eiksmarka i Bærum blitt ein av dei bestee jockeyane i verda. Han har vunne rundt 28 prosent av alle løp han starta i.

Breeders' Cup blir marknadsført i USA som «The World Championship».

Samla premiesum for to dagar og 14 Breeders'-løp er 30 millionar dollar

