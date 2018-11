Låge tilskodartal på Lerkendal

sport

Dei tre siste heimekampane har det vore under 14.000 tilskodarar på Lerkendal, noko det ikkje har vore sidan 2. august 2015.

Rosenborgs styreleiar Ivar Koteng seier til VG at noko av forklaringa kan vere at det er eit stort tilbod om fotball i Trondheim, og at dei er med i tre turneringar.

– Og i år spelar også Ranheim i Eliteserien. Det har også vore litt kaldt. Og vi har kanskje ikkje spelt underhaldande fotball. Det trur vi betyr litt. Men eg klarer ikkje å svare på om det er ein trend eller berre eit tilfelle, seier Koteng.

Talsmann i Kjernen (RBKs supporterklubb), Espen Viken, meiner lågare underhaldningsverdi er årsaka.

– Folk har ikkje hatt noka god oppleving når dei har vore på Lerkendal. Vi er veldig bortskjemte, ikkje berre med gode resultat, men med å vinne på ein veldig artig måte. Det har vi ikkje lykkast med denne sesongen, seier Viken.

Han trur prestasjonen i helga mot Odd (3–1) vil gi trønderane ein positiv effekt i dei tre siste heimekampane i år (Salzburg, Bodø/Glimt og Celtic).

– No har laget snudd den kjipe trenden vi var inne i, og begynt å spele underhaldande fotball. Folk går heim med ein god følelse i magen. Då kjem det mange fleire neste gong, seier han.

(©NPK)