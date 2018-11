United-spelar trur dei kan ta mange poeng mot slutten av kampane

sport

Sigeren 2–1 laurdag var tredje gong denne sesongen at Manchester United avgjorde i siste minutt.

Callum Wilson gav Bournemouth ei tidleg leiing og kunne fort leidd meir før Anthony Martial utlikna ti minutt før pause. Då det såg ut som det skulle gå mot poengdeling, sette Marcus Rashford inn Uniteds vinnarmål på overtid.

Mot Newcastle 6. oktober var det Alexis Sánchez som avgjorde på overtid, og i serieopninga mot Leicester scora Luke Shaw det avgjerande målet sju minutt før slutt.

– No viser vi den innstillinga at vi aldri gir opp, uansett kor dårleg førsteomgang vi har spelt. Når vi går vi ut i andre omgang, har vi trua på at vi kan vinne. Det er ei herleg kjensle, og eg trur den fører oss nærmare kvarandre, seier United-spelar Chris Smalling ifølgje AFP.

– Kampane blir tøffare og tøffare og jamnare enn nokosinne. Ofte blir det avgjort på marginar, kven som kan yte det vesle ekstra dei siste fem minutta. Vi kjem til å ta mange poeng på den måten, seier forsvarsspelaren.

Etter ein svak start på sesongen har Jose Mourinhos mannskap tatt 10 av 12 poeng og klatra opp på sjuandeplass på tabellen. No går United inn i ei tøff veke, med meisterligakamp borte mot Juventus onsdag før byderby mot serieleiar Manchester City til helga.

– Vi må stå samla. Ingen annan klubb blir snakka meir om enn denne, og spelarane er nøydd til å stå samla, seier Smalling.

(©NPK)