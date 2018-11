Ramm og Christiansen leier Idrettsgallaen

sport

Når norsk idrett skal feire seg sjølv på starten av nyåret står ein aktiv idrettsutøvar på scenen som programleiar for første gong i den 17-årige historia til idrettsgallaen.

Programleiar-debutant Christiansen (23) skal saman med den meir drivne Nicolay Ramm (29) leie programmet som den yngste duoen gjennom tidene.

Tiril Sjåstad Christiansen har ei lang merittliste som friskikøyrar, blant anna med to gull og to sølv i X Games. Før den kommande sesongen har ho derimot brote ut av landslaget og uttalt at ho vil plukke konkurransar meir etter kva ho sjølv er ute etter.

Ramm er kjent frå NRK med sine sprell blant anna frå VM og OL.

På Idrettsgallaen blir det gjort stas på menneska i og bak idretten. Stavanger er vertsby for idrettsfesten laurdag 5. januar 2019.

