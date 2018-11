Sjakk-VM: NRK og VG følgjer opp tidlegare suksessar

sport

Line Andersen skal for fjerde gong leie NRKs direktesending frå VM i klassisk sjakk frå studioet heime på Marienlyst.

Det har vore svært gode sjåartal frå sendingane som har vart opp mot seks-sju timar på det meste.

NRK følgjer sitt etter kvart innarbeidde konsept. Sjakkekspert Torstein Bae følgjer trekka, mens Heidi Røneid blir publikums kontakt overfor omverda på TV og i sosiale medium.

Dessutan skal dei ha nokre godt kjente TV- og underhaldningsprofilar som gjester i studio. Alle vil dele sitt personlege forhold til sjakkens mysterium.

– Det blir veldig likt tidlegare sendingar, men vi prøver likevel å skru det til litt og prøver å fornye oss på noko. Blant anna har vi nytt studio, seier Line Andersen til NTB.

– Det har naturlegvis vore mykje planlegging rundt sendingane?

– Ja, eg har nesten ikkje hatt kvilepuls etter at eg kom tilbake frå Sölden i førre veke, seier Andersen.

Carew i studio

Ho kan love gamle travarar og nokon nye gjester i studio når sendingane startar fredag.

– Vi skal blant andre ha John Carew og Rolf Kristian Larsen frå serien Heimebane som gjester. Dessutan vil Ingrid Gjessing Linhave ha med seg den som kjøpte ein plass i panelet under TV-aksjonen, røper ho.

Av tidlegare VM-overføringar har NRK på det meste hatt opp mot 1 million sjåarar som mest. Og frå New York i 2016 var over 250.000 sjåarar oppe om natta for å følgje kampen mot Sergej Karjakin.

– Det har vore fantastiske sjåartal på nokre av dei tidlegare VM-sendingane, men vi kan ikkje forvente like mykje denne gongen, seier Andersen.

Sendingane frå London startar klokka 15.45 om ettermiddagen, og utover kvelden vil konkurransen frå andre tv-kanalar også auke. Sendingane vil veksle mellom NRK 1 og NRK 2. Den blir og sendt på NRK TV (nett).

Sterk trekløver

VGTV på si side vil også satse på eit godt gjennomarbeidd konsept sjølv om programleiar Regine Leenborg Anthonessen er ny. Men dei faste ekspertane blir som tidlegare år, trekløveret Hans Olav Lahlum, Simen Agdestein og Jon Ludvig Hammer.

VGTV skal også har ein ny gjest kvar dag det blir spelt parti i sendingane som startar 15.15.

Dei fleste forventar som alle andre eit mykje jamnare oppgjer denne gangen. Det skil berre tre poeng mellom dei to kombattantane på FIDEs siste ranking. Dei to har møttes 33 gonger i klassisk sjakk, og Carlsen har vunne ti og tapt fem av kampane.

Sjølv om Carlsen berre har tapt fem gonger for Caruana, så har dei tapa vore svært klare og han har rett og slett følt seg spelt ut.

(©NPK)