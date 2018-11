Carlsen før VM-kampen: – Fortset eg som i det siste vil eg tape

sport

Torsdag møtte Carlsen og Fabiano Caruana pressa i London. Den regjerande meisteren såg skjerpa ut inntil han begynte å snakke. Då begynte Carlsen å spøke med journalistane.

På spørsmål om han trur sjakk blir kult på grunn av alderen til VM-duoen, svarte Carlsen:

– Personleg har eg syntest at sjakk er det kulaste i verda sidan eg var åtte år gammal, så eg trur det alltid har vore sånn.

På spørsmål om han føler seg annleis denne gongen, svarte han:

– Du føler deg alltid litt annleis. Eg er litt eldre, så eg føler meg eldre, og det er ein litt kaldare stad, så eg føler meg litt kaldare. Bortsett frå det er det mykje det same, mykje forventningar og engasjement for å få dette i gang. Eg veit at eg møter ein formidabel motstandar, men eg skal gjere mitt beste for å vinne igjen, sa Carlsen.

Humørfylt

Han vart også spurt om han har jobba med å kontrollere følelsane sine.

– Spørsmålet ditt er veldig opprørande for meg, svarte han og lo.

– Eg trur eg er litt rolegare enn eg var, men det står att å sjå om eg spelar betre. Men eg er sikker på at eg er kapabel til å spele ein (kamp) til. Sannsynlegvis har eg vore apatisk nokre gonger, så eg treng å finne ein middelveg, sa han.

På spørsmål om han ser på seg som favoritt eller underdog svarte Carlsen:

– Det er ei stund sidan eg såg på meg sjølv som ein underdog. For å vere ærleg, dersom du har vore ranka som verdseinar sju år på rad og vunne VM tre gonger på rad, og du ser på deg sjølv som ein underdog, er det noko veldig gale med psyken din.

– Eg veit at dersom eg fortset å spele som eg har gjort i det siste, vil eg sannsynlegvis ikkje vinne, så eg må steppe opp, men eg har god sjølvtillit til å gjere nettopp det, sa Carlsen.

Begge verka å vere i godt humør før fredagen.

– På brettet er sjakkspelarar åleine, men eg er sjølvsagt stolt av å vere amerikansk, svarte verdstoaren på spørsmål om han føler at han spelar for USA og ikkje berre seg sjølv.

Frå salen kom også spørsmål om dei har kvinneleg støtte til kampen.

– Eg trur ikkje det. Kvinner hatar meg, eg jagar dei bort, tulla Carlsen.

Jamt

Det er forventa eit jamt oppgjer mellom dei to. Carlsen går til kampen som nummer éin på FIDEs siste ranking. Tre poeng bak ligg Caruana, som har vist god form i heile år.

Dei to har møttest 33 gonger i klassisk sjakk, og Carlsen har vunne ti og tapt fem av kampane. Dei fem tapa for amerikanaren har vore veldig klare, og nordmannen har følt seg utspelt.

VM-kampen går over 12 parti og varer til 28. november. Førstemann til 6,5 poeng vinn.

