Regjeringa nominerer Helleland som ny WADA-president

Hellelands kandidatur vart offentleggjort fredag.

– Statsråd Helleland har konsekvent demonstrert sin fulle og usvikeleg vilje til å beskytte det globale idrettssamfunnet frå doping. Eg veit ho er fast forplikta til å styrkje WADA som global anti-dopingregulerar og til å gjenopprette tilliten frå idrettsutøvarar og supporterar til ein rettferdig og ærleg idrett, sier statsminister Erna Solberg i ei pressemelding.

Hofstad Helleland har fått støtte frå mange som kandidat til å bli ny president i Verdsantidopingbyrået når Craig Reedies periode går ut neste år.

– Regjeringa og eg nøler ikke med å gi Linda vår fulle støtte til å leie Verdsantidopingbyrået når vi går inn i ein ny alder for antidoping, fortset statsministeren.

Likevel kan alder bli ei hindring for 41-åringen. Det ligg føre eit forslag om å sette 45 år som minstealder for presidenten. Forslaget skal diskuterast under eit styremøte neste veke.

Ein WADA-talsmann opplyste til nyheitsbyrået AP tidlegare i veka at forslaget ikkje kjem frå leiarane i antidopingbyrået, men frå representantar for nasjonale myndigheiter, som finansierer halvparten av WADAs budsjett.

