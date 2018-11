Sterling forlengde med Manchester City

sport

Det melder Manchester City på sin nettstad. Sterlings kontrakt gjekk opphavleg ut i 2020, men er no forlengd med tre ytterlegare år.

Den nye kontrakten vil ifølgje rapportane gi briten småpene 3,2 millionar norske kroner i vekelønn. Det gjer 23-åringen til Premier Leagues best betalte spelar.

Sterling har utvikla seg til å bli ein av Englands mest spennende spelarar sidan han kom til klubben frå Liverpool i 2015.

– Det er ei glede å signere. Utviklinga mi her har vore utruleg. Eg følte det frå minuttet eg kom hit at det var det rette valet for meg. Det har lønna seg, og eg er veldig takknemleg, sier Sterling etter kontraktforlenginga.

Vingen spelte ei sentral rolle då Manchester City vart seriemeister sist sesong. Denne sesongen er det så langt blitt sju scoringar på den engelske landslagsspelaren.

(©NPK)