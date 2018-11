sport

FA stadfestar måndag kveld at Liverpool-spelaren har vorte sikta for brot på spelereglar i januar 2018.

Sturridge må gi eit tilsvar innan 20. november.

29-åringen skal ha brote to reglar. For det første skal engelskmannen ha vedda på fotball sjølv, i tillegg til at han skal ha gitt informasjon vidare til andre pengespelarar.

