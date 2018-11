Dommar utestengt for å ha brukt stein, saks, papir

sport

Gode råd vart dyre for dommaren, som hadde rota bort mynten ein vanlegvis brukar for å avgjere kva for eit lag som skal ta avspark.

McNamara valde å la kapteinane, Manchester Citys Steph Houghton og Readings Kirsty Pearce, avgjere saka ved å køyre stein, saks, papir. Det likte dommarsjefen og FA dårleg, skriv BBC.

– Det var ein augneblink av galskap, seier dommarsjef Joanna Stimpson.

– Dommaren hadde gløymt mynten, og i den augneblinken, i ein TV-kamp, var han verkeleg under tidspress. Han burde ha vore betre førebudd. Han skulle hatt ein mynt. Det var skuffande, uakseptabelt og uprofesjonelt, held fram ho i den knallharde karakteristikken av McNamaras framferd.

Dommaren er utestengt i tre veker frå og med 26. november.

– FA kan stadfeste at dommar David McNamara er vorten utestengt i 21 dagar etter å ha godteke ein tiltale om ikkje å ha handla til det beste for idretten, heiter det frå forbundet.

