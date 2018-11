Innbyggjarane i Calgary ønsker ikkje OL i 2026

sport

Ifølgje nyheitsbyrået AFP stemte 56,4 prosent mot å bli vertskap, mens 43,6 prosent stemte for å prøve å få dei olympiske vinterleikane til byen.

– Folket har gitt eitt tydeleg svar, og det viser kva veg vi skal gå vidare, seier borgarmeister Naheed Nenshi, ein av dei som ønskte vintervekene til byen.

Avstemminga er ikkje bindande, men det er venta at byrådet vil følgje ønsket frå innbyggjarane.

Calgary ser dermed ut til å følgje i same spor som Sion (Sveits), Graz (Austerrike), Sapporo (Japan) og Erzurum (Tyrkia) som alle har trekt sitt kandidatur.

Dersom Calgary droppar å sende søknad, står kampen om å arrangere OL i 2026 mellom Stockholm og ein felles søknad frå dei italienske byane Milano og Cortina d'Ampezzo.

Skuffa

Årsaka til at innbyggjarane i den canadiske byen stemte nei handlar truleg om kven som skal bidra økonomisk. Calgarys budsjett ligg ifølgje nyheitsbyrået TT på 36,5 milliardar kroner, der det er tenkt at ein stor del av beløpet skal betalast over skattesetelen til innbyggjarane, provinsen og staten.

I Stockholm har ein lagt opp til eit budsjett på 13 milliardar svenske kroner der skattebetalarane ikkje skal betale ei einaste krone.

Den olympiske komité i Canada seier dei er skuffa over resultatet.

«Moglegheita til å ønske verda velkommen til Canada, der folk kan oppleve den samlande krafta til idretten, og vår freds- og inkluderingskultur ville gitt oss tallause fordelar for alle», heiter det i ei fråsegn.

Fristen for å søke om å bli OL-vertskap i 2026 er 12. april neste år, mens Den internasjonale olympiske komiteen presenterer sitt endelege val 23. juni.

(©NPK)