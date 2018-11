Nervøs Johaug ber folk dempe forventingane

sport

Onsdag møtte ho til pressekonferanse i forkant av den tradisjonelle sesongopninga i langrenn. Då var det gått 939 dagar sidan sist ho gjekk eit skirenn (sigar i Skarverennet i april 2016).

– Eg gler meg veldig til å starte sesongen, og det er ikkje verst berre å komme seg hit. Det er ein stor dag for meg med tanke på at eg er her og skal ha på meg startnummer igjen, seier Johaug i forkant av renna som går fredag, laurdag og søndag.

– Det er klart ein er nervøs når ein ikkje har gått konkurransar på over to år. Men først og fremst er dette ein dag eg har sett fram til veldig lenge, seier langrennstjerna som vart utestengt for dopingbruk hausten 2016.

VM-dronning?

I langrennmiljøet blir det stilt store forventinger til Johaug før comebacksesongen. Det blir meldt at ho har trent ekstremt godt, og fleire ekspertar har allereie peika henne ut som favoritt i VM i februar.

– Eg må be folk dempe forventingane litt. Det er ikkje berre å forvente at ein skal vere på det nivået ein var då ein forsvann ut. Sjølv om eg har trent hardt, så har eg med meg noko i ryggsekken òg, ting som har prega meg som person og som idrettsutøvar.

– Folk trur at det berre er å komme tilbake og ta sigeren. Det kan eg seie at det ikkje er. Samtidig set eg veldig pris på at folk har trua på meg og vil at eg skal gjere det bra, seier Johaug.

Bjørgen-støtte

Ho avslørte at ho har fått støttande ord frå skidronninga Marit Bjørgen, som la skia på hylla etter førre sesong.

– Vi utveksla nokre meldingar i helga. Eg trur Marit gler seg til å sjå meg på TV igjen. Ho er sikkert minst like nervøs som meg, smilte Johaug.

– Det går på at ein må stole på seg sjølv, at ein veit at ein har gjort ein så god jobb som det er mogleg å gjere. Så må ein senke skuldrene og gå inn i sin eigen boble når konkurransen startar, sa ho om råda frå Bjørgen.

