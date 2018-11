Jacobsen ikkje inn i WADA

sport

Det er førebels ikkje kjent kva for tre medlemmer som vart valde framfor den norske langrennsløparen.

Det var Norges Skiforbund som nominerte den profilerte norske langrennsløparen.

– Astrid er ein særs god kandidat til dette svært viktige vervet. Ho har lang røynsle som toppidrettsutøvar og vil forvalte verdiane våre i norsk idrett på ein framifrå måte. Vi er veldig glade for at ho har stilt seg til disposisjon, og vi er sikre på at kandidaturet hennar vil gi WADA eit positivt løft. Ho vil tilføre utøvarkomiteen betydeleg kompetanse i antidopingarbeidet, sa idrettspresident Tom Tvedt då Jacobsen vart nominert.

(©NPK)