FIS-toppane sa ja til Vikersund

Dermed har redningsaksjonen dei siste vekene rundt renna i mammutbakken ført fram. Bakkekomiteen i FIS tek rett nok den endelege avgjerda om å skrive ut nytt sertifikat til Vikersund 23. november. Det er etter alle solemerke ein formalitet.

Tidlegare i haust sette den same bakkekomiteen ned foten og strauk den største hoppbakken i verda frå terminlista i vinter. Årsaka var at Vikersund ikkje tilfredsstilte krava som er stilt frå FIS-hald.

Det vart peikt på fleire punkt der bakken måtte bli utbetra.

Stor aktivitet

Sidan har det vore hektisk aktivitet på mange frontar for å få mammutbakken tilbake på kalenderen. Gravemaskiner har vore i full sving i anlegget og nye profilteikningar er lagt fram for å etterkomme ønska frå hopptoppane i FIS om ein endra bakkeprofil.

Fjorårets Vikersund-renn vart delvis prega av mange korte svev, som følgje av at svært mange hopparar sleit med å komme over kulen. Større fart er ikkje eit alternativ, all den tid det vil kunne gå ut over tryggleiken til dei beste.

Ein inspektør frå bakkekomiteen var nyleg i Vikersund for å sjå nærare på det pågåande utbetringsarbeidet. Tilbakemeldingane skal ha vore positive.

Dersom FIS-styret hadde vendt tommelen ned for Vikersund på styremøtet på fredag, ville avslutningsrenna i Raw Air i vinter vorte flytta til Trondheim. Storbakken i Granåsen, som allereie inngår i Raw Air-konseptet, ville dermed stått for heile avslutninga.

Pustar ut

Både hoppsjef Clas Brede Bråthen og landslagstrenar Alexander Stöckl har overfor NTB uttrykt tvil om det ville vere mogleg å berge skiflygingsrenna.

Også utøvarane har venta i spenning på skjebnemøtet på fredag. Både Daniel-André Tande og Johann André Forfang har overfor NTB peika på at Raw Air blir fattigare utan den vanlege spektakulære avslutninga.

No kan alle partar langt på veg puste letta ut.

Klarsignalet på fredag frå FIS-styret betyr samtidig ikkje at jobben i Vikersund er over. Arbeidet med å tilpasse bakken til FIS-krava vil halde på også i tida som kjem.

