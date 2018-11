Dobbeltsiger for curlingherrane i EM

sport

Tyskland kasta inn handkleet før siste omgang i Estland, etter at skip Steffen Walstad og Noreg hadde teke tre poeng i den niande omgangen.

Det same hadde dei norske herrane gjort i den sjuande omgangen og dermed gått frå å liggje under 1–3 til å leie 4–3. Tyskland kvitterte i åttande omgang, men det norske laget var sterkast med sistesteinen i den etterfølgjande runden.

Tidlegare same dagen vann dei norske herrane 9–3 over Polen, og med to sigrar er Walstad og laga hans oppe i tre sigrar og to tap såg langt i EM-grunnspelet.

Sverige tronar på toppen etter å ha banka Italia 11–4 måndag ettermiddag.

Noregs neste kamp blir spelt mot nettopp svenskane tysdag morgon. I tillegg til Walstad er det norske EM-laget sett saman av Markus Høiberg, Magnus Nedregotten, Magnus Vågberg og Steffen Mjøllemsseter.

Kvinnene frå siger til sigar

Det norske kvinnelaget speler i EMS B-divisjon og gjer det særs sterkt. Måndag innkasserte dei norske kvinnene den femte strake sigeren sin, og laga toppar dermed grunnspeltabellen.

Måndagen opna med 10-2-siger over Litauen, mens det skulle bli vesentleg tøffare mot Slovakia seinare på dagen. I ein jamspelt kamp skaffa Noreg seg leiinga med 6–5 i niande omgang. Slovakia makta ikkje å slå tilbake i siste omgang, som enda utan poeng til nokon av laga.

Nærast Noreg i grunnspelet følgjer Tyrkia, som har vunne fire av fem kampar. Dei norske kvinnene, med Kristin Skaslien, Marianne Rørvik, Pia Trulsen, Jen Cunningham og Maia Ramsfjell på laget, møte England tysdag ettermiddag.

(©NPK)