Zuccarello på tribunen då Ranger-legende runda 500 NHL-sigrar

sport

Rangers jakta og fekk sin sjette strake heimesiger i Madison Square Garden. Òg denne gongen vart kampen spelt utan Zuccarello på isen.

Nordmannen, som har tre mål og sju assist så langt denne NHL-sesongen, har slite med ein lyskeskade. Kampen på måndag såg han frå tribunen, slik som det førre oppgjeret mot Florida Panthers. På grunn av skaden er det derfor høgst usikkert om han rekk New York-derbyet mellom Rangers og Islanders onsdag.

Etter ein mållaus opningsperiode tok Dallas Stars leiinga då Tyler Seguin gjorde dei første måla til kampen drygt to minutt etter den første pausen. Om lag sju minutt seinare utlikna vertane ved Jimmy Vesey.

Fire og eit halvt minutt ut i tredje periode kom heimelaga med nok ei scoring, denne gongen av Filip Chytil. Ranger-rekorden for talet på strake heimesigrar er på åtte kampar, og han vart sett førre sesong, ifølgje NHL.

Sigeren var ekstra spesiell for Lundqvist. Det var den svensken målvaktlegenda sin 500. triumf i NHL. 439 av dei har komme i grunnserien, mens dei 61 siste er frå sluttspel. I haust har han åtte sigrar på 17 startar.

36-åringen redda 16 skot i kampen på måndag. Sjølv om talet var lågt, gjorde han fleire spektakulære redningar. «The King» vart lønt med ståande applaus frå heimepublikummet, og lagkameratane i Rangers hylla han unisont.

– Hank var utruleg i kveld, sa Marc Staal.

Rangers ligg 2.-plass i sin NHL-avdeling etter 21 spelte kampar. Fasiten viser elleve sigrar og åtte tap. I tillegg har dei to poeng frå kampar som har gått vidare til forlenging, men enda i tap for New York-laget.

(©NPK)