Slik blir EM-seedinga

Det gjorde nemleg at Tyskland fall til seedingsnivå 2 og blir laget absolutt alle ønsker å unngå på det nivået.

Med gruppesiger i C-divisjonen er Noreg på seedingsnivå 3. Slovakia, Tyrkia, Irland, Nord-Irland, Skottland, Serbia, Finland, Bulgaria og Israel er dei laga Noreg definitivt ikkje kjem i gruppe med i EM-kvalifiseringa.

Seedinga for trekninga i Dublin 2. desember er heilt og halde basert på plasseringar i nasjonsligaen. Det blir ti EM-grupper, fem med seks lag og fem med fem lag. Dei fire gruppevinnarane i A-divisjonen (Sveits, Portugal, Nederland, England), som skal ut i sluttspel i juni, vil bli trekt i grupper med fem lag.

Dei to beste i kvar gruppe kvalifiserer seg for EM-sluttspelet i 2020, mens dei fire siste plassane blir delte ut i kvalifisering mellom dei fire beste ikkjekvalifiserte laga i kvar av dei fire nasjonsligadivisjonane. Som gruppevinnar i C-divisjonen er Noreg garantert ein slik sjanse i fall laga ikkje lykkast i EM-kvalifiseringa.

Dersom ingen av gruppevinnarane frå C-divisjonen endar i topp to i EM-kvalifiseringa, vil Noreg møte Serbia heime i semifinale, mens Skottland tek imot Finland i den andre. Dette vil bli endra om éin eller fleire av gruppevinnarane løyser EM-billett i 2019.

Slik blir seedingsnivåa:

Nivå 1: Sveits, Portugal, Nederland, England, Belgia, Frankrike, Spania, Italia, Kroatia, Polen.

Nivå 2: Tyskland, Island, Bosnia-Hercegovina, Ukraina, Danmark, Sverige, Russland, Austerrike, Wales, Tsjekkia.

Nivå 3: Slovakia, Tyrkia, Irland, Nord-Irland, Skottland, Noreg, Serbia, Finland, Bulgaria, Israel.

Nivå 4: Ungarn, Romania, Hellas, Albania, Montenegro, Kypros, Estland, Slovenia, Litauen, Georgia.

Nivå 5: Makedonia, Kosovo, Kviterussland, Luxembourg, Armenia, Aserbajdsjan, Kasakhstan, Moldova, Gibraltar, Færøyane.

Nivå 6: Latvia, Liechtenstein, Andorra, Malta, San Marino.

Det er nokre spesielle føringar ved trekninga, først og fremst at ikkje fleire enn to av dei 12 landa som er tildelt kampar i sluttspelet kan trekkjast i same gruppe. Det er òg avgjort at nokre land av politiske årsaker ikkje skal trekkjast i same gruppe: Armenia/Aserbajdsjan, Gibraltar/Spania, Kosovo/Bosnia-Hercegovina, Kosovo/Serbia, Ukraina/Russland.

Dessutan er det vedteke at høgst to av landa med relativt streng vinter kan hamne i same gruppe. Noreg er blant desse og kan få maksimalt eitt av desse laga i gruppa si: Estland, Færøyane, Kviterussland, Island, Latvia, Litauen, Russland, Ukraina.

