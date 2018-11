Drogba set karrierepunktum

sport

Det stadfestar den ivorianske spissveteranen overfor BBC.

Han avslutta med å spele for laga Montreal Impact og Phoenix Rising i USA, men blir best hugsa for dei mange suksessrike åra i Chelsea.

Drogba vann Premier League fire gonger, FA-cupen fire gonger og ligacupen tre gonger med Chelsea. Krona på verket var meisterligatittelen med London-klubben i 2012.

– Eg veit ikkje om du kunne skrive det betre om det var ein film. Den siste kampen for Chelsea, den siste sjansen min til å spele i ein Champions League-finale, mimrar Drogba om augneblinken då han sette det avgjerande straffesparket i finalen mot Bayern München.

Seinare skulle han komme tilbake og spele ytterlegare ein sesong for Chelsea etter proffopphald i Kina og Tyrkia.

For Elfenbenskysten scora Drogba 65 mål på 104 landskampar. Han vil bli hugsa som den kanskje aller beste spelaren frå landet nokosinne.

