Curlingkvinnene rykte opp til A-divisjonen

Noreg slår følgje med Estland opp til neste års europameisterskap i svenske Helsingborg. Fredag kveld møtest dei til finale på nest øvste nivå.

Skip Skaslien og co. fekk ein god start mot Litauen med to poeng i første omgang, men hamna i trøbbel då Litauen plukka eitt poeng i begge dei to neste omgangane. Deretter «stal» det baltiske laget heile fire poeng då Noreg hadde siste stein.

Dei norske curlingkvinnene stressa ikkje og reduserte umiddelbart til 5–6. Litauen auke forspranget med eitt poeng i sjette omgang, men fall av då Skasliens lag tok fem poeng på dei to neste omgangane.

Litauen reduserte til 8-10, men kom ikkje nærare siger i opprykkskampen.

Estland tok steget opp til A-divisjonen etter 7-3-møtet med Tyrkia.

