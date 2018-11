Jansrud om Noregs utrulege Lake Louise-dominans: – Nesten ikkje til å tru

sport

Sigeren på søndag var Jansruds fjerde i super-G i den canadiske skimetropolen. Han vann der òg 2014, 2016 og 2017, mens Svindal gjorde det i 2011, 2012, 2013 og 2015. Fartsrenna for to år sidan vart avlyst på grunn av høge temperaturar og mangel på snø.

Canadiaren Manuel Osborne-Paradis var førre super-G-vinnar i Lake Louise som ikkje var norsk. Jansrud sikra nok ein triumf 14/100 sekund føre austerrikske Vincent Kriechmayr.

– Det er nesten ikkje til å tru at vi har vunne her så mange år på rad. Det er rart. I dag er eg nøgd med energien og risikoen eg tok. Når du ser korleis Kriechmayr køyrde i dei bratte partia, trong eg all tida eg kunne få på flata, seier Jansrud til NTB.

– Har dykk ei eiga vinnaroppskrift for akkurat Lake Louise?

– Eg trur ikkje det. Vi har gode tradisjonar med å gå laus på dei første rennene med mykje energi. Det har fungert bra for oss, men det er ingen løyndommar bak det vi gjer her. Vi bør vere i stand til å køyre fort i alle bakkar, seier han og legg til:

– Det vi «The Attacking Vikings» gjer så bra, er at vi kjem med mykje energi og vilje til å ta stor risiko.

Visste ikkje

Svindal vart nummer fem og var 57 hundredelar bak lagkompisen søndag. Han var ikkje klar over den elleville norske super-G-rekka i Lake Louise.

– Wow, det visste eg ikkje. Det er utruleg imponerande. Eg er glad for at vi fører vidare den rekka, seier Svindal til NTB.

Han trudde Kriechmayr ville bli vrien å slå etter at østerrikaren suste ned til leiing.

– Men Kjetil klarte det. Løpet mitt var ikkje perfekt, men eg køyrde ganske bra. Femteplass er likevel ikkje godt nok når målet er å vere på pallen.

Neste helg held verdscupen fram for fartsalpinistane i amerikanske Beaver Creek. Jansrud kjenner at han må heve nivået om det skal bli suksess ògså der.

– Det er utruleg herleg å vinne, men eg føler òg at eg må opp eit par knepp viss eg skal gjenta dette. I fjor vann eg med større margin, og Kriechmayr køyrer veldig bra. Han blir heilt klart mannen å slå i Beaver Creek.

Vil heve seg i utfor

Jansrud opna laurdag verdscupsesongen med ein skuffande 13.-plass i utfor. Han håper at forma i disiplinen blir betre enn han har vore dei siste sesongane.

– Eg har vore sterk i super-G dei siste åra, men no er det nokre år sidan eg verkeleg konkurrerte om sigeren i kvart einaste utforrenn. Det har plaga meg litt, og det er noko eg har jobba mykje med. Det fungerte ikkje i går (laurdag), og det er inga god kjensle. Eg er veldig motivert for utfor i Beaver Creek.

– Du trivst godt òg i Beaver Creek?

– Eg elskar å køyre der, men det gjer òg Kriechmayr, Matthias Mayer og Max Franz, avsluttar Jansrud.

