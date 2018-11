Kagawa kan forsvinne frå Dortmund

sport

Kagawa nyt ikkje mykje tillit under den nye trenaren Lucien Favre og har berre spelt fire kampar denne sesongen. Før meisterligamøtet på onsdag med Brugge var han ikkje eingong å sjå på treningsfeltet.

Til den japanske avisa Nikkan Sports seier midtbanemannen sjølv at det kan vere eit alternativ å forlate Dortmund når overgangsvindauget opnar i januar.

– Eg ønsker å finne ei løysing. Eitt høve er å byte lag. Eg har ikkje noko å tape, seier Kagawa.

Kagawa antydar i det same intervjuet at han kunne tenkje seg å spele i Spania. I sommar var det interesse for han frå det spanske topplaget Sevilla.

29-åringen Kagawa har spelt for Dortmund i to periodar, frå 2010 til 2012 og deretter sidan 2014. I mellomtida spelte han for Manchester United.

(©NPK)