PSG-stjerneduo friskmeldt før skjebnekamp

Dei to spelarane vart skadde i landslagspausen og mangla då PSG vann 1–0 over Toulouse i Ligue 1 laurdag, men Tuchel har heile tida vore optimistisk på at dei to skulle rekke den svært viktige meisterligakampen mot Liverpool onsdag.

På pressekonferansen tysdag stadfesta Tuchel at begge spelarane er klare for kamp onsdag.

– Dei gjennomførte full trening måndag og tysdag. Det er ikkje noko problem, dei startar begge, sa Tuchel.

PSG har berre samla fem poeng på fire rundar i gruppespelet i meisterligaen og viss Liverpool og Napoli vinn er franskmennene ute.

Det blir i så fall første gong sidan 2012 at hovudstadslaget ikkje går vidare frå gruppespelet.

