Trippel Ingebrigtsen til EM i terrengløp, ingen Tønseth

sport

Tønseth har i heile haust uttrykt eit ønske om å få representere Noreg under meisterskapet i Tilburg. I oktober vart han litt overraskande norsk meister i terrengløp.

Langrennsleiinga har samtidig vore knallhard på at det er uaktuelt å gi landslagsprofilen moglegheita til å reise til Nederland. EM-løpet går søndag 9. desember, same dag som det er verdscuprenn på Beitostølen.

– Eg håper at eg kan gå her laurdag og springe EM i terrengløp søndag. Eg får sjå om den går, sa Tønseth til NTB i samband med langrennsopninga nettopp på Beitostølen tidlegare i november.

Landslagstrenar Eirik Myhr Nossum var på si side krystallklar på at det ønsket var heilt uaktuelt å innfri. Han gjekk så langt som å seie at dersom Tønseth valde å reise til Nederland, ville ikkje trønderen lenger vere «aktuell for tre- og femmil i VM».

Tremila på Beitostølen 9. desember er eit viktig uttaksrenn for VM i Seefeld.

Brødrene Henrik og Filip Ingebrigtsen representerer derimot Noreg i seniorklassa i Tilburg. Med seg får dei Skjalg-løpar Ørjan Grønnevig og Tom Erling Kårbø frå Stord.

Veslebror Jakob Ingebrigtsen stiller til start i juniorklassa. Der har han selskap av Simen Halle Haugen (Runar), Håkon Stavik (Ålesund), Simon Nebijo Steinshamn (Tingvoll) og Jonathan Andersen Vedvik (Tønsberg).

I kvinneklassa skal Karoline Bjerkeli Grøvdal, Silje Fjørtoft og Sigrid Jervell Våg representere Noreg.

