Carlsen knuste Caruana i omspelet og forsvarte VM-tittelen

Mens dei to duellantane spelte 12 parti langsjakk remis, knuste den regjerande meisteren den amerikanske utfordraren då tenketida var redusert til 25 minutt i kvart parti. Ein liten feil i kvart av dei to første partia frå amerikanaren var nok til at Carlsen kunne juble.

I det tredje partiet stod Carlsen imot ein desperat offensiv frå Caruana og vann igjen, sjølv om han trong berre éin remis på to parti for å forsvare tittelen.

Det er tredje gongen Carlsen har forsvart VM-tittelen som han erobra frå Vishy Anand i Chennai i 2013. Han slo Anand i Sotsji i 2014, Sergej Karjakin i New York i 2016 og no Caruana i London.

Carlsen passerte førre veke sju år som verdsmeister og har gått forbi den gamle meisteren Jose Raoul Capablancha på den lista. Cubanaren regjerte i seks år som verdsmeister i åra 1921–1927.

Det er fjerde gongen Carlsen har vunne VM, og berre Emanuel Lasker og Garri Kasparov har fleire sigrar i ein VM-kamp. Begge har seks.

To sigrar med kvit, ein med svart

Magnus Carlsen brukte 55 trekk med kvite brikker for å vinne det første partiet i hurtigsjakk. Han følgde opp med siger også i det neste partiet, då med svarte brikker.

– Han har spelt utruleg bra. Han har klart å sleppe seg laus. Han sa at han gledde seg til omspelet. Det ser bra ut, men det er to parti igjen, åtvara Carlsens manager Espen Agdestein overfor NRK etter parti nummer to.

Carlsen trong berre remis i det tredje partiet med kvite brikker for å avgjere. Han spelte sikkert og tok ingen særlege sjansar, mens Caruana tok store sjansar i jakta på sigeren han trong. Etter kvart skaffa Carlsen seg ei vinnande stilling. Caruana vegra seg for å gi opp, men etter 51 trekk såg han ikkje anna alternativ enn å gratulere Carlsen med sigeren.

Vann tårnsluttspel

I det første partiet kom Caruana tidleg under på tida etter at han brukte meir tid på opningstrekka sine enn Carlsen. Han ofra tidleg ein bonde for å få overtaket også på brettet, eit såkalla gambit-spel.

Som tidlegare i VM-duellen var Caruana flink til å forsvare seg då Carlsen prøvde seg på offensiven. Etter over fem minutts tenketid gjorde han likevel eit springartrekk der sjakk-computerane gav Carlsen ein klar fordel i stillinga.

I parti nummer to gjekk dei første trekka raskt unna. Særleg Caruana hadde førebudd seg godt, og dei 16 første trekka til spelarane gjekk utan at dei brukte særleg tenketid. Etter ytterlegare seks trekk var overtaket til amerikanaren med kvitt utlikna, og etter kvart skaffa Carlsen seg eit avgjerande overtak.

I hurtigsjakken fekk kvar spelar 25 minutt på klokka pluss 10 sekund ekstratid.

