Skitrøbbel for hopplandslaget

Slitne norske hopparar landa torsdag ettermiddag i Jekaterinburg etter ei lang flyreise. Der venta ei kjedeleg logistisk overrasking.

Med på flyet var nemleg ikkje skia til hopparane. Dei tyske hopparane, som reiste saman med dei norske, hadde òg same problem.

Landslagstrenar Alexander Stöckl kryssa fingrane for at skia som mangla ikkje vill skape problem for elevane hans.

– Skia ligg mest sannsynleg igjen i Moskva, men vonleg er ikkje dette er så ille. Så lenge vi får skia i kveld eller i morgon, skal dette gå bra, seier han til NTB.

Fredag ettermiddag norsk tid er det planlagt treningsomgang og kvalifisering i Nizjnij Tagil. Både laurdag og søndag er det individuelle rennet.

Det norske laget mangla òg noko anna utstyr då dei kom til Jekaterinburg.

– Ein del av det kom med neste fly, mellom anna ein fysiobenk og ein stor bag, seier Stöckl.

Torsdag er hoppbakken i Nizjnij Tagil stengt, så det var uansett ikkje aktuelt med treningshopping då.

