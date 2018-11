sport

45-åringen stadfestar sjølv avgjerda i ei pressemelding fredag.

– Eg ønsker med dette å informere om at eg no avsluttar min 23 år lange proffkarriere og går over i ei rolle som ambassadør og fulltidssyklist, skriv ho.

I 2018-sesongen, som vart hennar siste på toppnivå, tok ho den 30. verdscupsigeren til karrieren og gull under maraton-EM.

Dahle Flesjå har eitt OL-gull og totalt 20 meisterskapsgull på sin innhaldsrike merittliste.

