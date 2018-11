Meir prisdryss til Maalen og Riise

sport

Kåringa kom fem dagar etter at Maalen og Riise fekk tilsvarande prisar under gallaen Fotballfesten.

Maalen tok Ranheim til ein krutsterk 7.-plass i den første sesongen til trønderklubben i Eliteserien. Det klarte han trass i langt mindre ressursar enn konkurrentane og nesten berre bruk av lokale spelarar.

På kvinnesida fekk Riise prisen for å ha leidd LSK til endå eit seriegull og til kvartfinale i meisterligaen. Laurdag speler romerikingane cupfinale mot Sandviken.

Eirik Kjønø vart kåra til årets unge trenar for jobben han har gjort i Grorud. 27-åringen leidde Oslo-laget til tredjeplassen i avdeling 1 i 2. divisjon. Det skilde berre fem poeng opp til Raufoss på direkte opprykksplass.

Under cupfinaleseminaret fredag fekk Jon Georg Rutledal prisen for årets trenareldsjel. Den fekk han for det han har gjort for Tornado Måløy og NFF Sogn og Fjordane.

I tillegg vart Teddy Moen utnemnde til æresmedlemmer i Norsk Fotballtrenerforening, mens Dag Opjordsmoen vart tildelt heidersteikn med diplom av NFT-styret.

