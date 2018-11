Stabæk banka RBK i G16-finalen

sport

Etter ein jamnspelt første omgang i innandørsarenaen på Fornebu sende Nicholas Nyquist dei blå i føringa rett før pause. Thomas Vold drog seg framover på høgresida og slo hardt inn langs bakken. Der var Nyquist og sende ballen i mål frå kloss hald.

Like etter sidebytet fortsette oppturen for Stabæk då Harrison gjekk over ende i 16-meteren. RBK-keeper Sander Tangvik kasta seg den riktige vegen, men skotet til Herman Geelmuyden var for godt plassert.

20 minutt seinare spelte Kristian Arnstad nydeleg gjennom til Geelmuyden, som åleine med keeper plasserte ballen i mål med venstrefoten.

Med 3–0 var Rosenborg ikkje i nærleiken av å kunne ta sigeren, og Stabæk stakk av med G16-gullet for andre året på rad.

Rosenborg er representert i alle dei tre cupfinalane på herresida. I G19-klassen møtest RBK og Sogndal laurdag, og søndag skal A-laget i aksjon mot Strømsgodset på Ullevaal stadion.

(©NPK)