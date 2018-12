Hegerberg-vraking skapte uro internt i FIFA

sport

Det viser dokument Football Leaks har gjort tilgjengeleg for samarbeidande nyheitsmedium, mellom dei VG.

Mange kritiserte FIFAs kåring av den beste fotballspelaren i verda på kvinnesida i 2016. Grunnen var at den notoriske målskåraren Ada Hegerberg, som hadde vorte kåra til Europas beste fotballspelarar tidlegare det året, var utanfor topp ti i kåringa.

«Til neste år synest eg heile prosessen bør revurderast, sidan eg ikkje er sikker på om komiteen ser fotball aktivt og frå heile verda», skreiv FIFA-tilsett Alejandro Varsky i ein e-post til kollegaer i desember 2016.

Agent spurde

Det var Hegerbergs tyske agent Dietmar Ness som stilte spørsmål til FIFA om kvifor Hegerberg var utelaten.

«Det gir ikkje eit profesjonelt inntrykk av FIFA at Europas beste spelar ikkje eingong er rangert topp ti av FIFA. I herrefotball ville noko slikt vore ei umoglegheit» argumenterte Hegerbergs agent.

Ness fekk ikkje eit offisielt svar frå FIFA, men Varsky med fleire sa seg einig med han internt i organisasjonen.

Kan vinne ny pris

«Spørsmålet vi bør stille oss før neste år er: Er «Football committee» og «Women’s football & FIFA Women’s world cup committee» dei rette til å stemme over nominasjonslista på ti spelarar? Ser dei verkeleg fotball på ein grundig måte gjennom heile sesongen? Vi må ha i bakhovudet at PwC (stort konsulentselskap) overvaker heile prosessen, så vi kan ikkje endre resultatet av avstemminga, sjølv om utfallet er ganske tåpeleg»

FIFA har svara VG med å påpeike at reglane for avstemminga er heilt opne og ryddige. Og dessutan at dei ligg tilgjengeleg på FIFAs nettsider.

Hegerberg kan vinne ein ny pris måndag kveld når ho er nominert til Ballon d'or (Gullballen), som skal delast ut under ein prisgalla i Paris.

(©NPK)