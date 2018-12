Fire norske kvinnehopparar til Tyskland

sport

Ingebjørg Bråten imponerte under verdscupopninga i helga på Lillehammer. Ho klarte å ta seg til to av tre finalar.

– Etter ein god start på verdscupsesongen på Lillehammer, reiser vi med den sterkaste kvartetten Noreg har hatt på kvinnesida i hopp. Ingebjørg imponerte oss alle med stabilt god skihopping gjennom heile helga, og har verkeleg fortent plassen på WC-laget til Neustadt, seier landslagssjef Christian Meyer.

Bråten sette karrierebeste med 17.-plass på Lillehammer søndag. I opningsrennet vart ho nummer 27.

Maren Lundby kniva lenge om samanlagtsigeren i Lillehammer-trippelen, men fekk ein nedtur i rennet på søndag der ho missa i finalehoppet og enda på ein skuffande 22.-plass og dårlegaste av dei fire norske i finalen.

– Ikkje gløym at Maren fekk ein strålande start på sesongen med to topplasseringar før bommen i storbakken, noko som set henne i ein god angrepsposisjon for det som skal skje vidare i sesongen, seier Meyer.

Hoppjentene har kvalik laurdag og renn søndag.

