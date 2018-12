Friidretten vil ikkje ha Russland inn i varmen igjen

sport

Norske Rune Andersen, sjefen for IAAFs spesialgruppe i Russlands-saka, opplyste at russiske styresmakter må forsikre at ein får tilgang til alle data frå dopingtestane som Moskva-laboratoriet har teke frå 2011 til 2015, og dessutan betale alle IAAFs utgifter rundt dette.

I september vedtok styret i Verdsantidopingbyrået å ta inn att Russland som fullverdig WADA-medlem. Det vart gjort trass i motstand og klare åtvaringar.

Nokre timar seinare opplyste IAAF at utestenginga av Russlands friidrettsforbund ville bli vurdert på nytt, men understreka då at det ikkje var gitt at den vart oppheva.

Tysdag heldt IAAF fast på utestenginga av russarane.

(©NPK)