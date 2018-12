Lyn- og hurtigsjakk VM til St. Petersburg, sjakkforbundet jublar

sport

Det var under eit styremøte i FIDE i samband med VM-kampen mellom Magnus Carlsen og Fabiano Caruana i London i november, at det vart avgjort at VM i lyn- og hurtigsjakk ikkje skulle arrangerast i Saudi-Arabia, men gå i Russland.

Det var til stor glede for dei nordiske forbunda. Måndag vart det klart at valet fall på St. Petersburg.

– Vi er godt nøgde med at FIDE valde å flytte dette meisterskapet. Alle dei nordiske landa har pressa på for at alle FIDE-meisterskap skal arrangerast i land der alle kvalifiserte deltakarar er velkomne – uansett nasjonalitet, fortel sonepresident for dei nordiske landa i FIDE og visepresident i Norges Sjakkforbund, Vibeke Ekeland Grønn.

Ho er glad for at FIDE tok ansvaret sitt i saka og på den måten ikkje sette kvalifiserte spelarar i ein vanskeleg situasjon.

No er det bestemt at meisterskapet skal arrangerast i St. Petersburg, der alle kvalifiserte spelarar får delta, og det trur president i Norges Sjakkforbund, Morten L. Madsen blir bra.

– Sidan meisterskapet nærmar seg med stormskritt blir det nok nokre travle veker for arrangøren, men eg har tru på at dette blir eit godt meisterskap, som blir arrangert i tråd med FIDEs eigne reglar. Denne prosessen viser at det er mogleg å få til endringar innanfor FIDE og det er vi positive til, avsluttar Madsen.

Magnus Carlsen er regjerande meister i både langsjakk og lynsjakk. Det er Viswanathan Anand frå India som held tittelen i hurtigsjakk.

(©NPK)