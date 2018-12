Tsjekkia most i senk, norsk 31-17-siger i EM

sport

Dermed er det norske EM-toget tilbake på skjenene.

– Det har vore to døgn med mykje arbeid og ein god jobb av alle partar. Det har vore å finne seg sjølv, sa landslagssjef Thorir Hergeirsson til TV 3 etter sigeren.

– Vi visste at vi kan betre enn vi gjorde mot Tyskland, og eg synest spelarane svarte godt, la til han.

Måndag var det eit mykje meir aggressivt, løpsvillig og taklingsorientert Noreg enn i opningskampen mot Tyskland. Det stod friske 20–10 til pause.

Situasjonen i Noregs pulje gir no alle lag sjansen. Heile gruppa kan sikre avansement, men skarpe Romania har eit lite forsprang.

Dei norske jentene kan gå vidare til hovudrunden med null, to, tre eller fire poeng. Siger over Romania gjer at det garantert blir to. Resten av reknestykket heng på utfallet av Tyskland-Tsjekkia. Den kampen blir òg spelt onsdag, men før Noreg skal ut på bana.

Vinn både tsjekkarane og Noreg, ventar garantert full poengscore (fire) laget til Thorir Hergeirsson.

(©NPK)