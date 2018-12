Grytidleg maratonstart i Tokyo-OL

sport

I oktober uttrykte fleire japanske legar og ekspertar bekymring for helsa til løparane under OL-maratonen som går av stabelen om under to år. Dei meinte det ville redusere risikoen for heteslag om starttidspunktet vart flytta på.

No har arrangøren avgjort å flytte maratonen endå ein gong. Tidlegare var den flytta til klokka 07.00, men det meinte legane framleis var for seint fordi store delar av løpet vil føregå i altfor sterk varme.

OL i Tokyo blir arrangert 24. juli til 9. august, og på den tida kan temperaturen bli veldig høg i den japanske hovudstaden. I sommar var det fleire dødsfall i Tokyo på grunn av ei hetebølge.

Sondre Nordstad Moen har lenge hatt 2020-OL som eit langsiktig mål.

