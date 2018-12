sport

Onsdag skreiv han under ein treårskontrakt, opplyser klubben på nettsidene sine. Dei siste sesongane har Pedersen spelt A-lagsfotball for Vard Haugesund. No byter han ut 2. divisjon med Eliteserien.

Pedersen blir omtala som ein allsidig spelar som kan spele fleire posisjonar både på midtbanen og i forsvaret.

22-åringen står med to landskampar for Noregs G18-landslag. Dei spelte han i 2014.

