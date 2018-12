Skarstein om heime-VM i 2021: – Ein draum som går i oppfylling

sport

Måndag vart det kjent at Noreg er tildelt det første vinter-VM-et for funksjonshemma utøvarar. Det skal bli øvingar i langrenn, skiskyting, alpint og snowboard.

Skarstein frå det norske paralandslaget ser fram til å kunne kjempe om meisterskapsmedaljar på heimebane.

– VM til Noreg er for meg ein draum som går i oppfylling, seier ho og held fram:

– Tenk for ei moglegheit for å byggje meir kompetanse og røynsle rundt frivillige og arrangement til glede for både breidde og topp i årevis framover. Det vil vere eit stort mål å satse mot eit VM på heimebane. Lillehammer og Noreg har levert fantastiske arrangement og folkefestar tidlegare, og eg veit dei klarer det igjen. Vi skal alle fall love god underhaldning, seier Skarstein i ei pressemelding.

Skiforbundet blir saman med Noregs Idrettsforbund, Noregs Skiskytterforbund og Noregs Snowboardforbund arrangørar av verdsmeisterskapet, som skal gå 4. til 15. februar 2021.

– Vi er glade og stolte over at vi får til para-VM vinter til Noreg, og med Lillehammer/Hafjell som arrangørstader. Dette blir eit stort løft for paraidretten og ei inspirasjonskjelde for funksjonshemma, seier skipresident Erik Røste.

Dei norske VM-arrangørane ønsker også å inngå ein avtale med Den internasjonale paralympiske komité (IPC) om å arrangere verdscup og europacup i VM-øvingane før 2021.

(©NPK)