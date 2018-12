Verdscupstarten i skiskyting utsett

sport

Rennet skulle etter planen ha starta klokka 14.15, men då var det minimalt med sikt på standplass. Kort tid etterpå opplyste Det internasjonale skiskyttarforbundet (IBU) at rennet blir utsett.

Dersom vêrgudane tillèt det, vil normaldistansen til mennene bli avvikla torsdag klokka 10.15. Seinare på dagen skal kvinnene ut på sin 15 kilometer.

– Dessverre er rennet utsett. Normaldistansen er ein lang konkurranse, og til slutt får vi òg kombinasjonen av mørket og tåke. Det vil gjere tilhøva heilt ulike for deltakarane, seier rennsjef Borut Nunar i IBU.

Han er tydeleg på at det vart umogleg for arrangørane å garantere like tilhøve slik vêrforholda var i Pokljuka onsdag.

I den norske leiren forstod ein avgjerda.

– Slik det ser ut no, så var det ei grei avgjerd. Innimellom var det bra, men andre gonger såg ein ikkje blinkane, seier landslagstrenar Egil Kristiansen til VG.

(©NPK)