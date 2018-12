Thingnes Bø fekk ingen ny draumestart på verdscupsesongen

sport

Martin Fourcade tok første stikk i den første duellen i vinter med Thingnes Bø. Franskmannen skaut fire perfekte seriar og tok heim ein knipen siger føre tyske Johannes Kühn. Han var ikkje spesielt rask i sporet, men viste klasse på standplass.

Med tre tilleggsminutt måtte Thingnes Bø nøye seg med å bli nummer sju. Han enda 1.11,9 minutt bak Fourcade.

Stryningen fekk ein solid start på 20-kilometeren. Han gjekk kjapt i sporet og var feilfri første gong inne på standplass, men sigerssjansane vart redusert med eitt bomskot på neste skyting.

Glitrande i sporet

Skulle 25-åringen ha voner om ein pallplass, måtte han skyte ned alle dei neste ti blinkane. Det greidde han ikkje, og på tredje skyting vart det to nye bom. Men der skyteforma ikkje var på topp, kunne Thingnes Bø ta med seg at han gjekk eit strålande langrenn.

I fjor slo Thingnes Bø til med opningssiger på tilsvarande renn i Østersund. Då skaut han feilfritt.

Lars Helge Birkeland var nest best av dei norske skiskyttarherrane. 30-åringen var feilfri på dei tre første skytingane, men fekk eitt surt tilleggsminutt på siste turen innom standplass. Det gav til slutt ein 10.-plass.

Takla tyskar

Vetle Sjåstad Christiansen viste sterk skyteform med null bom, men fekk det etter kvart tøft i sporet og vart nummer elleve. På første skyting var han uoppmerksam og sende tyske Kühn i bakken. Det er uklart om Christiansen blir straffa for dette i ettertid.

– Eg får gå og seie orsak, for ein skal eigentleg vike for dei som er lengst framme i løpet. Eg veit ikkje om det er gule eller oransje kort her, men det blir vel ei åtvaring, sa han til NRK.

Tarjei Bø hamna langt ned på resultatlista med tre tilleggsminutt, mens Erlend Bjøntegaard hadde eit bomskot meir.

Normaldistansen til mennene skulle eigentleg gå onsdag, men tett tåke tvinga arrangøren til å utsetje rennet til torsdag.

Fredag står sprint på programmet i Pokljuka, mens det er jaktstart søndag.

