Perus fotballpresident arrestert

Presidenten vart arrestert i heimen sin i hovudstaden Lima tidleg torsdag morgon lokal tid, opplyser aktor Jorge Chávez og legg til at det er sannsynleg at fleire vil bli arresterte.

47 år gamle Oviedo eir mistenkt for å ha muta dommarar ved å gi dei billettar til VM, der Peru klarte å kvalifisere seg for første gong på 36 år. Han er førebels fengsla i 15 dagar.

Politiet ønsker òg tilgang til lokala til fotballforbundet.

Statsadvokaten i Lima sende i november ut ein arrestordre i ei anna sak der Oviedo er mistenkt for å ha gitt ordre om to drap på fagforeiningsleiarar i sukkerindustrien, eitt i 2012 og det andre i 2015. Det er venta at retten snarleg vil ta stilling til arrestordren.

Fleire har teke til ordet for at Oviedo skal tre til side mens han blir etterforska, noko presidenten sjølv nekta å gjere.

