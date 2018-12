Fleire profilar kan forsvinne etter mislykka Aalesund-kvalifisering

sport

Det seier Aalesund-trenar Lars Bohinen til Sunnmørsposten.

– Det er eit faktum at klubben har utfordringar økonomisk. Eit opprykk kunne gitt oss eit løft, men no ligg det an til kutt som vil gå utover det sportslege, seier Bohinen.

Til avisa seier han at han ønsker seg ein større tropp før neste sesong, men innser at han kanskje må sjå fleire av dei beste spelarane forsvinne ut dørene. Årsaka er både økonomiske, og dessutan at spelarane har større ambisjonar enn å spele i 1. divisjon.

Blant dei er toppskåraren til klubben Holmbert Fridjonsson

– Det er naturleg at Holmbert vil bort for å spele på eit høgare nivå enn 1. divisjon, så det kan skje, seier Bohinen.

Pape Habib Gueye og Aron Thrandarson blir også nemnde som spelarar som kan forsvinne. I tillegg sit Adam Arnarson, Jernade Meade, Nikola Tkalcic (lån) og Jens Petter Hauge (lån) på utgåande kontrakt, skriv avisa.

Den direkte opprykksplassen rauk for Aalesund mot slutten av sesongen, og klubben enda til slutt på 3.-plass. Etter å ha vunne kvalifiseringskampar mot Nest-Sotra og Sogndal vart opprykket stoppa av Stabæk i siste kamp.

Dermed blir det endå ein sesong i nest øvste divisjon for Aalesund, som neste år truleg får hard kamp om opprykk av blant andre Sandefjord og Start som rykte ned frå eliteserien i år.

(©NPK)