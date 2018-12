Haga melder seg på i kampen om ankeretappen

sport

– Eg er førebudd på å gå sisteetappen om moglegheita skulle dukke opp, men ikkje denne helga når forma er som han er. Eg tenker at dette var den riktige lagoppstillinga, sa Haga etter stafettsigeren på søndag i verdscupen på Beitostølen.

Der gjekk Haga tredjeetappen, mens Ingvild Flugstad Østberg gjekk ankeretappen.

Haga er innstilt på at ògså ho kan gå den siste etappen om det skulle liggje til rette for det.

– Ja, eg er offensiv med tanke på det, eg. Eg liker å skøyte ein 5-kilometer, og eg føler at eg har ein ålreit spurt, men det har òg Ingvild, Heidi (Weng) og fleire andre aktuelle. Dette handlar mykje om form. Eg synest ikkje at ein skal sjå seg blind på spurteigenskapar heller. Mykje blir avgjord før spurten òg.

Jentegreie

– Det er få som er så offensive som deg?

– Det er typisk jentegreie, og eg synest det er ein uting, sa Haga og lo.

– Ingvild ville helst ikkje gå den etappen ho vart sett opp på?

– Ho er litt beskjeden på eigne vegner, og vi prøvde berre å backe henne opp. Vi støttar kvarandre i tjukt og tynt, og alle gjer så godt dei kan. Det er vi heilt trygge på.

Heidi Weng gjekk førsteetappen søndag, men ògså ho er kapabel til å gå ein sisteetappe. Det viste ho då Bjørgen var borte ein sesong grunna mammapermisjon.

– Ja, eg har gått sisteetappar før eg, og viss eg hadde vore i like god form som før, så hadde eg hatt lyst til å gå sisteetappen. Men når du er meir usikker, er det best å halde seg til det trygge.

Tida vil vise

I slutten av januar er det ny verdscupstafett i Ulricehamn i Sverige. Deretter skal det kjempast om medaljar i VM i Seefeld.

– Vi kan setje saman laget på mange måtar. Ingvild kan gå alt, og Heidi kan gå den siste. Det kan òg Ragnhild. Andre jenter, som Astrid (Uhrenholdt Jacobsen), kan òg melde seg på. Det er ikkje noko som er gitt med tanke på VM, sa Therese Johaug.

Johaug er òg nemnt som ei mogleg ankerkvinne, men sjølv meiner ho at spurteigenskapane ikkje held heilt mål til det.

– Det er ingen tvil om at eg passar best på ein andre- eller tredjeetappe. Alle ledd er like viktig i ein stafett. Det står ikkje berre på sisteetappen, sa ho.

(©NPK)