Rangers gjekk på ein smell mot Tampa Bay

Gjestene frå New York tok rett nok leiinga i første periode, då Kevin Hayes sette inn 1–0 etter 12 minutt, men Tampa Bay utlikna ved Steven Stamkos etter halvanna minutt. Etter eit kvarter med spel var Hayes sist på pucken igjen og sørgde for at Rangers gjekk til pause med 2-1-leiing.

Dei to siste periodane var det vertskapet som styrte kampen. Seks minutt ut i andre periode sørgde Stamkos for utlikning igjen, og då det hadde gått seks minutt til, sørgde Ryan McDonagh for at Lightning låg i tet for første gong.

Det blir sagt at lynet ikkje slår ned to gonger same stad: Det er feil i naturen, og det var feil i Tampa måndag kveld. Midtveges i tredje periode La Anthony Cirelli på til 4-2, og i det same speleminuttet melde Stamkos seg endå ein gong. Med det tredje målet sitt for dagen – og Lightnings femte – hadde Florida-laget festa grepet.

Rangers var likevel langt frå klare til å innrømme nederlaget, og med to og eit halvt minutt igjen på klokka reduserte Jesper Fast. Mot slutten tok New York-laget ut målvakta for å presse på i angrep og prøve å spele seg til uavgjort og forlenging, men forgjeves. I staden var det Cirelli som fekk nettkjenning att og sette fast sluttresultatet til 6–3.

Norske Mats Zuccarello, som har vore ut og inn av laget med lyskeproblem den siste tida, måtte stå over òg mot Tampa Bay.

