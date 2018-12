Carlsen-luke auka etter ny Caruana-remis

sport

Amerikanaren, som førre månad tapte VM-duellen mot Carlsen, spelte onsdag med svarte brikker i det andre av to langsjakkparti mot landsmannen Hikaru Nakamura i semifinalen i London. Turneringa er finale i Grand Chess i år.

Som dagen før enda dei opp med å spele remis. Dermed har Carlsens luke på verdsrankinga auka til 5,4 poeng dei to siste dagane. Caruana kunne tysdag ha vippa nordmannen ned frå trona han har sete på sidan juli 2011, men greidde ikkje ta sigeren som måtte til.

I eit intervju med nettstaden chess24.com innrømmer Carlsen at han følgde spent med på partiet på tysdag.

– Etter VM-kampen var eg veldig nøgd med alt, så eg ville ikkje vere småleg av meg. Men då kampen i går starta, heia eg veldig mykje på Hikaru.

Remis på remis

Caruana taper ratingpoeng kvar gong han ikkje vinn. Torsdag står hurtig- og lynsjakk på programmet. Det er ikkje der Caruana er skarpast som sjakkspelar, og det fekk ein eit godt døme på då VM-kampen mot Carlsen vart avgjord i omspelet. Med kortare tenkjetid vart han feia av brettet.

Det har òg enda med remis i begge dei to første semifinalepartia mellom Levon Aronian og Maxime Vachier-Lagrave.

Kvar kamp består av to langsjakkparti, to hurtigsjakkparti og fire lynsjakkparti. Poenga blir gonga med tre for langsjakk og med to for hurtigsjakk.

Romjuls-VM

Det skal spelast både finale og kamp om 3.-plass, så Caruana får nye langsjakkparti laurdag og søndag. Han må vinne begge to for å passere Carlsen på verdsrankinga.

Før turneringa i London, der Carlsen ikkje deltek fordi han ikkje har spelt mange nok Grand Chess Tour-turneringar i år, skilde det berre tre poeng mellom dei to første på rankinga: 2835 mot 2832 i favør til verdsmeisteren.

Carlsen skal i romjula spele VM i hurtig- og lynsjakk i St. Petersburg. Han har ambisjonar om eit VM-hat-trick. I fjor vart han verdsmeister i lynsjakk for tredje gong.

