Pappa Northug letta over avgjerda til sonen

sport

– Toppidrett har jo si tid, og for Petter er tida over. Det trur eg han har gått og følt på ei lita stund, sa pappa John Northug til NRK.

Han var den første som fekk vite om Northugs avgjerd.

– Han besøkte meg før helga. Sjølv om vi ikkje sa så mykje, så følte eg at vi gjorde dette saman, sa Northug under pressekonferansen onsdag.

Under pressekonferansen var det særleg familien Northug valde å takke. Northug sleit med å halde tårene tilbake og måtte ta fleire pausar då han takka foreldra og dei to brørne for all støtta.

– Det har vore eit eventyr. Eg hadde ein draum som liten gut om å bli ein god skiløpar, og eg er stolt over det eg har fått til. Langrenn har vore livet mitt i mange år, og det er tøft å gi seg, men samtidig er det litt godt òg, sa Northug.

John Northug fortel at han og mamma May har støtta sonen gjennom den lange karrieren.

– Heilt sidan han starta på skigymnaset på Steinkjer, har vi vore med og prøvd å bidra. Vi føler at vi av og til at vi har sprunge etter og prøvd å bidra der vi kan, seier han til kanalen.

Under pressekonferansen gav Northug uttrykk for at faren har vore rimeleg bestemt og nokså tøff. Det er ei oppfatning faren deler.

– Heile filosofien min er at dei vala ein tek får konsekvensar. Det har eg vore klar på. Når vi har brukt ressursar på noko, så må han følgje opp.

Han er stolt over det Northug har fått til som idrettsmann, men er glad for at det no er over.

– Vi er glade for at han har teke eit val som han er letta over og tilfreds med.

(©NPK)