Punktum for superstjerna i langrennssporten

Spurtkanonen frå Mosvik i Nord-Trøndelag vil bli hugsa som ein svært sentral person i moderne skisport. Han samla to OL-gull og 13 VM-gull i ein periode der andre norske herreløparar ofte feila. Northug har ofte snakka høgt, og han har òg levert resultat som står i stil med dei kvikke replikkane.

Med uttrykk som «det e' så lett», «barneskirenn», «kæm e' kongen?» og «og æ ska' faen ikkje te' OL?» har han sjarmert og begeistra allereie frå starten av seniorkarrieren, og gjennom det siste tiåret har han vore blant Noregs aller mest populære idrettsutøvarar.

Den store nedturen

Alt har likevel ikkje vore ein dans på roser for mannen som onsdag kunngjorde at han har gått det siste skirennet sitt på toppnivå.

Eit sentralt vendepunkt kom i mai 2014, etter ein OL-sesong som hadde vore av det tunge slaget for Northugs del. Søndag morgon sette ei rusa skistjerne seg bak rattet og la ut på ein køyretur som skulle ende i autovernet i Byåsen i Trondheim, ikkje langt unna eigen heim.

Tida som kom var svært dramatisk for Northug. Han vart dømd til 50 dagars fengsel, ei straff han sona med fotlenke heime i huset sitt, og ikkje minst vart det sådd tvil om i kva grad han då 28 år gamle trønderen for alvor kunne komme tilbake til toppen i langrennsporten.

Comebacket

Det skulle han så til dei gradene klare. Northug viste sterke takter, vart nummer to i Tour de Ski (seinare omgjort til 1.-plass etter Martin Johnsrud Sundbys astmasak), og i VM i svenske Falun i februar 2015 kom det endelege beviset på at ingen burde ha avskrive han.

Det starta med siger på sprinten, øvinga som opna VM. Tre dagar seinare vart det gull i lagsprint saman med Finn Hågen Krogh, mens Northug som ankermann ògså fekk æra av å gå Noreg inn til gull føre svenskane på VM-stafetten.

Men han var ikkje ferdig der. På femmila som avslutta meisterskapet i dei svenske skogane, dukka han opp på slutten med sin sedvanlege superspurt og tok det fjerde VM-gullet sitt på ei dryg veke etter eit dramatisk renn.

Superstjerne

Den nemnde femmila teikna eit godt bilde av Petter Northug på sitt aller beste. Taktiske evner, eit stort taktomslag og heilt særeigne spurteigenskapar var varemerket hans gjennom det meste av karrieren.

Personlegdommen hans og medietekke skulle òg gjere han kjend langt utanfor skisporet. Northug vart ein folkeyndling og var «rockestjerne» i ein idrett som er mest kjent for å ha fostra trauste og hardtarbeidande slitarar.

Stjernestatusen skulle òg gjere det mogleg for han å vrake landslaget og halde fram langrennssatsinga med eit privatlag. Northug tente millionar på å gå for Coop, og han var òg eit ynda sponsorobjekt for mange store næringslivsaktørar.

Fleire har teke til orde for at satsinga utanfor landslaget bidrog til manglande suksess dei siste åra. Etter Falun-VM har dei store resultata uteblitt, og returen til landslaget før sesongen i år var ikkje nok til å redde ein skrantande karriere.

OL-kontrovers

Suksess har han uansett opplevd i stor skala. VM på heimebane i Oslo i 2011 vart ein draum som gjekk i oppfylling med tre gull og to sølv, og i OL året før gjekk han til topps både på femmila og i lagsprint.

Fire år tidlegare hadde landslagssjef Kristen Sørgård skapt kontroversar ved å utelate 20 år gamle Northug frå laget som skulle til OL i Torino. Den lynraske trønderen hadde vorte landskjent over natta etter å ha herja med noregseliten på 30 kilometer i skiathlon under NM, tilfeldigvis same dag som OL-laget skulle takast ut.

Det verkte sannsynleg at Strindheim-løparen då ville komme med til meisterskapet i Torino, men den gongen ei. Mange, inkludert han sjølv, tok til orde for OL-deltaking for Northug, men landslagssjef Kristen Sørgård hadde avgjort at han var for umoden.

På eit tidspunkt gjekk det så langt at kong Harald vart spurd om han ville gripe inn og avgjere at Northug skulle til OL, men nokon Torino-tur vart det ikkje.

Svarte

Northug svara på beste vis med gull i alle fire øvingar i junior-VM ei dryg veke seinare. Og då han returnerte til verdscupen i Falun i mars, vart det sigrar også der, på 20 kilometer skiathlon.

Petter Northug var fast avgjord på at han aldri igjen skulle utelatast frå noko meisterskapsuttak. Og han leverte resultat som gjorde det umogleg å sjå forbi han i mange år framover.

VM i Falun i 2015 skulle likevel bli dei siste ordentlege comebacka hans i skisporet. I framtida blir Northug mellom anna å sjå i ei ny rolle på TV 2.

