Martinsen scora først då Chicago vann heime

Det gjekk nesten eit kvarter av første periode før nokon fekk nettkjenning i kampen på onsdag i Chicago, men då var det altså nordmannen som teikna seg på scoringslista først. Det var sesongens første for Martinsen på eit Chicago som har slite i motvind i det siste. Blackhawks hadde åtte tap på rad bak seg då dei gjekk ut på heimreisa i United Center.

Etter Martinsen la Brent Seabrook på til 2–0, før Bryan Rust reduserte for gjestene frå Pittsburgh.

Nesten seks minutt ut i andre periode sørgde same Rust for utlikning, og Penguins var på høgda i ti minutt. Alex DeBrincat sørgde for ny Chicago-leiing eit drygt kvarter ut i omgangen, men Rust var ikkje ferdig. I det siste minuttet til perioden utlikna han igjen, og var den einaste pingvinen som fekk pucken i mål i Chicago.

Tredje periode stod i Chicagos teikn. Etter snautt fire minutt var Martinsen med på å legge opp pucken for svenske Marcus Krüger, som sette inn 4–3. Minuttet før slutt var Jonathan Toews som fekk moglegheita mot eit ope Pittsburgh-mål. Halminuttet seinare gjentok Brandon Saad den bedrifta og sette fast sluttresultatet til 6–3 i favøren til vertane.

Andreas Martinsen fekk berre litt over sju minutt på isen, men han brukte dei til gjengjeld svært godt.

