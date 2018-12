Wierer vann på tung norsk dag i Hochfilzen

sport

Eckhoff var tilbake i verdscupsirkuset etter å ha stått over opninga i Slovenia på grunn av sjukdom. Ho viste gode takter i sporet, men skaut seg bort frå sigerskampen med to bom på ståande skyting.

Vann gjorde italienske Dorothea Wierer føre finske Kaisa Mäkäräinen og Jekaterina Jurlova-Percht frå Russland.

Eckhoff skaut fullt hus på første skyting, og då gjekk ho ut 1,1 sekund føre leiande Mäkäräinen. Den leiinga overtok italienske Wierer kort tid etter då ho gjekk ut 3,5 sekund føre Eckhoff.

På ståande skyting vart det likevel trøbbel for Eckhoff.

– Det var hardt. Eg fekk tilbake dårlege minne frå standplassen her. Eg er nøgd med at det berre vart to bom, sa Eckhoff til NRK.

– Eg er litt rusten, og så håpar eg det blir betre enn dette framover, la ho til.

Ingrid Landmark Tandrevold bomma òg to gonger på ståande skyting og vart nummer 20. Dei andre norske jentene hamna langt nede på resultatlista.

(©NPK)